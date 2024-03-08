Фиаско для Кубка наций: Украина не оправдала надежд в последней мужской эстафете сезона

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета. Сборная Украины заняла 9 место.

8 марта в американском Солт-Лейк-Сити мужской эстафетой начался восьмой этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняла участие 21 команда, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

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Украина де-факто потеряла шансы сохранить квоту

Честь Украины защищали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко. На экваторе гонки, после этапов Примы и Пидручного, "сине-желтые" занимали второе место и претендовали на медали, однако вторая часть гонки сложилась значительно хуже.

На третьем этапе Виталий Мандзин настрелял круг штрафа во время работы на огневом рубеже из положения стоя. Как итог, Дудченко на заключительном отрезке гонки боролся лишь за попадание в топ-10, что ему удалось – украинец финишировал девятым.

Выше Украины финишировала Финляндия, которая является нашим прямым конкурентом в Кубке наций. После этой гонки шансы "сине-желтых" сохранить квоту в 5 биатлонистов на спринты и индивидуальные гонки следующего сезона крайне малы – отставание увеличилось до более 200 очков.

Выиграли последнюю мужскую эстафету сезона, несмотря на три круга штрафа, норвежцы. Также на пьедестал почета забежали итальянцы и немцы.

Результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (3+5) 1:13:12,3

2. Италия (0+8) +26,5

3. Германия (0+8) +27,3

4. США (1+9) +1:30,0

5. Швеция (1+9) +1:46,5

6. Австрия (0+8) +3:12,1

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9. Украина (1+7) +3:57,4