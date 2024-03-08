8 березня в американському Солт-Лейк-Сіті чоловічою естафетою розпочався восьмий етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяла участь 21 команда, в тому числі й збірна України, пише 24 Канал.

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Україна де-факто втратила шанси зберегти квоту

Честь України захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. На екваторі гонки, після етапів Прими та Підручного, "синьо-жовті" посідали друге місце та претендували на медалі, однак друга частина гонки склалася значно гірше.

На третьому етапі Віталій Мандзин настріляв коло штрафу під час роботи на вогневому рубежі з положення стоячи. Як підсумок, Дудченко на заключному відрізку гонки боровся лише за потрапляння до топ-10, що йому вдалося – українець фінішував дев'ятим.

Важливо. Вище за Україну фінішувала Фінляндія, яка є нашим прямим конкурентом у Кубку націй. Після цієї гонки шанси "синьо-жовтих" зберегти квоту в 5 біатлоністів на спринти та індивідуальні гонки наступного сезону вкрай малі – відставання збільшилося до понад 200 очок.

Виграли останню чоловічу естафету сезону, незважаючи на три кола штрафу, норвежці. Також на п'єдестал пошани забігли італійці та німці.

Результати чоловічої естафети

1. Норвегія (3+5) 1:13:12,3

2. Італія (0+8) +26,5

3. Німеччина (0+8) +27,3

4. США (1+9) +1:30,0

5. Швеція (1+9) +1:46,5

6. Австрія (0+8) +3:12,1

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9. Україна (1+7) +3:57,4