8 березня в американському Солт-Лейк-Сіті чоловічою естафетою розпочався восьмий етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяла участь 21 команда, в тому числі й збірна України, пише 24 Канал.
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Україна де-факто втратила шанси зберегти квоту
Честь України захищали Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. На екваторі гонки, після етапів Прими та Підручного, "синьо-жовті" посідали друге місце та претендували на медалі, однак друга частина гонки склалася значно гірше.
На третьому етапі Віталій Мандзин настріляв коло штрафу під час роботи на вогневому рубежі з положення стоячи. Як підсумок, Дудченко на заключному відрізку гонки боровся лише за потрапляння до топ-10, що йому вдалося – українець фінішував дев'ятим.
Виграли останню чоловічу естафету сезону, незважаючи на три кола штрафу, норвежці. Також на п'єдестал пошани забігли італійці та німці.
Результати чоловічої естафети
1. Норвегія (3+5) 1:13:12,3
2. Італія (0+8) +26,5
3. Німеччина (0+8) +27,3
4. США (1+9) +1:30,0
5. Швеція (1+9) +1:46,5
6. Австрія (0+8) +3:12,1
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9. Україна (1+7) +3:57,4