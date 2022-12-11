Сегодня в австрийском Хохфильцене завершится второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. В программе соревнований запланирована женская эстафета и гонка преследования у мужчин.

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Первыми на старт выйдут участницы женской эстафеты. Гонка начнется в 12.30 по киевскому времени.

Сборная Украины выступит в эстафете следующим составом:

  • 15-1. Анастасия Меркушина
  • 15-2. Анна Кривонос
  • 15-3. Дарья Блашко
  • 15-4. Елена Билосюк

Обращает внимание участие в гонке олимпийской чемпионки 2014 Елены Белосюк, которая будет финишером сборной.

В 15:15 начнется мужской персьют. В гонке преследования на 12,5 километров примут участие два представителя Украины:

  • 38. Антон Дудченко +2:23
  • 53. Тарас Лесюк +2:57