Сегодня в австрийском Хохфильцене завершится второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/23. В программе соревнований запланирована женская эстафета и гонка преследования у мужчин.

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Первыми на старт выйдут участницы женской эстафеты. Гонка начнется в 12.30 по киевскому времени.

Сборная Украины выступит в эстафете следующим составом:

15-1. Анастасия Меркушина

15-2. Анна Кривонос

15-3. Дарья Блашко

15-4. Елена Билосюк

Обращает внимание участие в гонке олимпийской чемпионки 2014 Елены Белосюк, которая будет финишером сборной.

В 15:15 начнется мужской персьют. В гонке преследования на 12,5 километров примут участие два представителя Украины:

38. Антон Дудченко +2:23

53. Тарас Лесюк +2:57

Важно! Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 15 – 18 декабря во французском Ле-Гран-Борнане.