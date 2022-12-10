В мужской эстафете Украина выступила в составе: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк. Последний заменил в команде перенесшего операцию капитана Дмитрия Пидручного.

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Если на первом этапе Кубка мира в Контиолахте наша команда финишировала на девятом месте, то в Хохфильцене показал несколько худший результат. Хотя после выступления первого среди украинцев Артема Примы оставался шанс если и не место на подиуме, то на участие в цветочной церемонии. Ведь Прима закрыл все мишени на первом огневом рубеже и допустил только один промах на втором. Эстафету передал шестым.

А вот дальше украинцы проигрывали своим соперникам. Антон Дудченко совершил по одному промаху на каждой стрельбе. Так что передал эстафету уже девятым.

Богдан Цимбал тоже не смог похвастаться чистой стрельбой – один промах на стрельбе лежа и еще два дополнительных патрона пришлось использовать во время стрельбы стоя. Следовательно, команда откатилась на 12-е место.

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Тарас Лесюк после первой стрельбы даже поднял команду на 11 место, ведь отстрелял чисто. И все же два промаха и в его пассиве – после стрельбы стоя. Так что в итоге все то же 12-е место.

Кто одержал победу в мужской эстафете в Хохфильцене

Сборная Норвегии показывает парадоксальные характеристики в этом сезоне. Так что и мужскую эстафету выиграли именно они. Хотя на последнем огневом рубеже Ветле-Сьястад Кристиансен пошел на круг штрафа. Но преимущество над соперниками было настолько велико, что когда он вышел на трассу после этого, они только начинали стрельбу.

Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

1. Норвегия (1+7) 1:18:02.6

2. Швеция (0+8)+20.0

3. Германия (1+5) +28.6

...

12. Украина (0+8) +3:48.4