Идеальная стрельба: Джима провела лучшую в сезоне гонку преследования

В рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге состоялась женская гонка преследования. Украинке Юлии Джиме покорились все 20 мишеней.

14 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в немецком Рупольдинге, состоялась женская гонка преследования. В персьюте приняли участие 60 лучших спортсменок по итогам спринта, в том числе украинка Юлия Джима. 24 канал.

Читайте также Насыко закрыл все мишени: украинские биатлонисты пробежали спринт в Рупольдинге

Джима забежала в топ-15

Лидер женской сборной Украины Юлия Джима провела лучшую для себя гонку преследования в этом сезоне. Закрыв все мишени на четырех огневых рубежах подряд, 33-летней биатлонистке удалось финишировать 15-й после старта с 13-й позиции. Побороться за главную десятку она не смогла из-за медленной скорости на лыжне.

Выиграла гонку Лиза Виттоцци, накануне завоевавшая бронзовую медаль в спринте. В финишном спурте итальянка на 0,7 секунды опередила победительницу спринта Ингрид Тандреволд из Норвегии.

Впервые в карьере на пьедестал почета по итогам персьюта забежала Юни Арнеклейв. 24-летняя норвежка, ставшая едва ли не главным открытием текущего сезона, благодаря идеальной стрельбе замкнула топ-3.

Итог женской гонки преследования в Рупольдинге

1. Лиза Виттоцци (1+0+0+0) 30:30,7

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +0,7

3. Юни Арнеклейв (0+0+0+0) +9,1

...

15. Юлия Джима (0+0+0+0) +1:18,0

14 января этап в Рупольдинге завершится мужским персьютом, в котором Украину представят Денис Насыко, Тарас Лесюк, Виталий Мандзын и Артем Тищенко. Начало гонки запланировано на 15:45 по Киеву.