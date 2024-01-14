14 січня у межах п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Рупольдингу, відбулася жіноча гонка переслідування. У персьюті взяли участь 60 найкращих спортсменок за підсумками спринту, в тому числі українка Юлія Джима, пише 24 канал.

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Джима забігла до топ-15

Лідер жіночої збірної України Юлія Джима провела найкращу для себе гонку переслідування у цьому сезоні. Закривши усі мішені на чотирьох вогневих рубежах поспіль, 33-річна біатлоністка змогла фінішувати 15-ю після старту з 13-ї позиції. Поборотися за чільну десятку їй не вдалося через повільну швидкість на лижні.

Виграла гонку Ліза Віттоцці, яка напередодні завоювала бронзову медаль у спринті. У фінішному спурті італійка на 0,7 секунди випередила переможницю спринту Інгрід Тандреволд із Норвегії.

Вперше в кар'єрі на п'єдестал пошани за підсумками персьюту забігла Юні Арнеклєйв. 24-річна норвежка, яка стала чи не головним відкриттям поточного сезону, завдяки ідеальній стрільбі закрила топ-3.

Результат жіночої гонки переслідування в Рупольдингу

1. Ліза Віттоцці (1+0+0+0) 30:30,7

2. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +0,7

3. Юні Арнеклєйв (0+0+0+0) +9,1

...

15. Юлія Джима (0+0+0+0) +1:18,0

Важливо. 14 січня етап у Рупольдингу закінчиться чоловічим персьютом, у якому Україну представлять Денис Насико, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин та Артем Тищенко. Початок гонки запланований на 15:45 за Києвом.