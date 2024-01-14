Медали берут одни норвежцы: как украинцы пробежали заключительную гонку этапа в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге пятый этап Кубка мира по биатлону завершился мужским персьютом. Среди украинцев забежал в топ-40 только Денис Насыко.

17 декабря в немецком Рупольдинге мужской гонкой преследования завершилась программа пятого этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 60 лучших биатлонистов мира по итогам спринта, пишет 24 Канал.

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Очки в общий зачет набрал только Насыко

Лучшим в составе сборной Украины стал Денис Насыко, который с двумя промахами в пассиве финишировал 37-м. Остальные "сине-желтые" финишировали за пределами зачетной зоны.

Артем Тищенко завершил гонку 43-м, Тарас Лесюк занял 49-е место, а Виталий Мандзин стал лишь 52-м. Ни одному из четырех украинцев не удалось обойтись без штрафных кругов.

Все медали завоевали норвежские биатлонисты. Йоханнес Дале-Шевдаль выиграл гонку, Ветле-Сьястад Кристиансен стал серебряным призером, а Йоханнес-Тингнес Бё вынужден довольствоваться бронзовой наградой.

Результат мужской гонки преследования в Рупольдинге

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+2+0) 30:38,0

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+1+2) +1,7

3. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+1+0) +2,4

...

37. Денис Насыко (0+1+1+0) +2:38,4

43. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:45,0

49. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +3:46,9

52. Виталий Мандзын (1+0+3+0) +4:07,8

Сезон Кубка мира по биатлону продолжится шестым этапом, который пройдет с 18 по 21 января в итальянском Антхольце. В программе этапа короткие индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.