Последние гонки в Рупольдинге: онлайн-трансляция женского и мужского персьютов

В немецком Рупольдинге 14 января пройдут женская и мужская гонки преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонками вместе с нами!

Пятый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в немецком Рупольдинге, 14 января завершится женской и мужской гонками преследования. Украина будет представлена спортсменами в обоих персьютах.

Читайте также: Насыко закрыл все мишени: украинские биатлонисты пробежали спринт в Рупольдинге

Главные надежды Украины связаны с Джимой

В женской гонке преследования за "сине-желтых" выступит Юлия Джима, которая стартует 13-й. Её проигрыш лидеру на старте гонки составит 58 секунд – именно столько 33-летняя украинка проиграла в спринте норвежке Ингрид Тандреволд.

В мужском персьюте Украину представят Денис Насыко (№39, +1:39), Тарас Лесюк (№41, +1:42), Виталий Мандзын (№53, +1:55) и Артем Тищенко (№59, +2: 02). Учитывая большое отставание на старте гонки, побороться за высокие места им будет очень сложно.

Женская гонка начнется в 13:30 по Киеву. Старт мужской намечен на 15:45.

Напомним, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину наша сборная не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом "сине-желтых" в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в преследовании на этапе в швейцарском Ленцерхайде.

Онлайн-трансляция гонок преследования в Рупольдинге