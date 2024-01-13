П'ятий етап Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Рупольдингу, 14 січня завершиться жіночою та чоловічою гонками переслідування. Україна буде представлена спортсменами в обох персьютах.

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Головні сподівання України пов'язані з Джимою

У жіночій гонці переслідування за "синьо-жовтих" виступить Юлія Джима, яка стартуватиме 13-ю. Її програш лідеру на старті гонки складе 58 секунд – саме стільки 33-річна українка програла у спринті норвежці Інгрід Тандреволд.

У чоловічому персьюті Україну представлять Денис Насико (№39, +1:39), Тарас Лесюк (№41, +1:42), Віталій Мандзин (№53, +1:55) та Артем Тищенко (№59, +2:02). Враховуючи велике відставання на старті гонки, поборотися за високі місця їм буде надзвичайно складно.

Важливо. Жіноча гонка розпочнеться о 13:30 на Києвом. Старт чоловічої запланований на 15:45.

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом "синьо-жовтих" в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у переслідуванні на етапі в швейцарському Ленцергайде.

Онлайн-трансляція гонок переслідування в Рупольдингу