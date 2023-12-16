Закрытие биатлонного 2023 года: онлайн-трансляция масс-стартов в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде 17 декабря состоятся женская и мужская гонки с массовым стартом в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонками вместе с нами!

Третий этап Кубка мира по биатлону, проходящий в швейцарском Ленцерхайде, 17 декабря завершится женским и мужским масс-стартами. Украина будет представлена спортсменами в обеих гонках.

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Меркушина, Петренко, Джима и Пидручный отобрались в масс-старты в Ленцерхайде

В женском масс-старте честь Украины будут защищать Анастасия Меркушина, Ирина Петренко и Юлия Джима. В мужской гонке выступит капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Женская гонка начнется в 13:30 по Киеву. Старт мужской запланирован на 15:45.

Лучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в преследовании в Ленцерхайде. В прошлом сезоне "сине-желтые" не выиграли на Кубке мира ни одной медали.

Онлайн-трансляция масс-стартов в Ленцерхайде