Две сестры на пьедестале: Джима забежала в топ-20 последней женской гонки Кубка мира в 2023 году
В швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка с массовым стартом. Украинка Юлия Джима финишировала в двадцатке сильнейших.
17 декабря в швейцарском Ленцерхайде гонкой с массовым стартом завершилась женская программа третьего этапа Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 30 лучших биатлонисток мира, включая четырех украинок, пишет 24 Канал.
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Четыре украинки выступили в гонке сильнейших
Лучшей в составе сборной Украины стала Юлия Джима, которая с тремя промахами в пассиве финишировала 19-й. Для неё это второй лучший личный результат в этом сезоне.
Ирина Петренко не закрыла только две мишени, однако была медленнее Джимы на лыжне и заняла 22 место. А Кристина Дмитренко, для которой этот масс-старт стал дебютным на Кубке мира, после четырех кругов штрафа закрыла топ-25.
Не может занести выступление в свой актив Анастасия Меркушина, которой пришлось сразу шесть раз забегать на штрафной круг. Как следствие, лишь 29 место.
Вторую подряд победу на Кубке мира одержала француженка Жустин Бреза-Буше. Вместе с ней поднялись на пьедестал почета шведские сестры Эберг – Эльвира и Ханна.
Итор женского масс-старта в Ленцерхайде
1. Жустин Бреза-Буше (0+0+0+0) 36:04,6
2. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) +5,5
3. Ханна Эберг (1+1+0+0) +10,6
...
19. Юлия Джима (0+1+1+1) +2:07,5
22. Ирина Петренко (0+0+1+1) +2:25,9
25. Кристина Дмитренко (0+0+2+2) +3:23,7
29. Анастасия Меркушина (1+1+3+1) +4:29,0