Украинская биатлонистка пропустит гонку преследования на КМ: тренер назвал причину

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. На воскресенье, 3 декабря, запланировано проведение женской гонки преследования, в которой должны были принять участие двое украинок.

По итогу женской спринтерской гонки в персьют отобрались Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, которые финишировали на 48 и 49 местах соответственно. Однако одна из украинских биатлонисток не сможет поучаствовать в гонке.

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Главный тренер женской сборной Украины Николай Зоц решил не ставить на гонку преследования Кристину Дмитренко. Биатлонистка получит дополнительный день для отдыха.

Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене.

– рассказал Зоц.

Так что сборную Украины в женской гонке преследования представит только Анастасия Меркушина. Гонка состоится в воскресенье, 3 декабря. Состязание начнется в 15:00 по киевскому времени.

Дебютантка Кубка мира