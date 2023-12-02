Украинская биатлонистка пропустит гонку преследования на КМ: тренер назвал причину
Источник:Суспильне Спорт
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. На воскресенье, 3 декабря, запланировано проведение женской гонки преследования, в которой должны были принять участие двое украинок.
По итогу женской спринтерской гонки в персьют отобрались Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, которые финишировали на 48 и 49 местах соответственно. Однако одна из украинских биатлонисток не сможет поучаствовать в гонке.
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Главный тренер женской сборной Украины Николай Зоц решил не ставить на гонку преследования Кристину Дмитренко. Биатлонистка получит дополнительный день для отдыха.
Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене.
– рассказал Зоц.
Так что сборную Украины в женской гонке преследования представит только Анастасия Меркушина. Гонка состоится в воскресенье, 3 декабря. Состязание начнется в 15:00 по киевскому времени.
Дебютантка Кубка мира
- Кристина Дмитренко родилась в 1999 году в Чернигове.
- На Зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере Кристина стала чемпионкой в гонке преследования.
- В сезоне 2023/24 Дмитренко дебютировала на уровне Кубка мира. Украинская биатлонистка приняла участие в индивидуальной гонке, спринте и двух эстафетах.