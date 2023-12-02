За підсумком жіночої спринтерської гонки до персьюту відібралися Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, які фінішували на 48 та 49 місцях відповідно. Проте одна з українських біатлоністок не зможе взяти участь в гонці.

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Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц вирішив не ставити на гонку переслідування Христину Дмитренко. Біатлоністка отримає додатковий день для відпочинку.

Вона вперше на Кубку світу і працює в такому ритмі, тому вирішили дати їй перепочинок перед другим етапом Кубка світу в Хохфільцені,

– розповів Зоц.

Тож збірну України в жіночій гонці переслідування представить лише Анастасія Меркушина. Гонка відбудеться у неділю, 3 грудня. Змагання розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Дебютантка Кубка світу