За підсумком жіночої спринтерської гонки до персьюту відібралися Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко, які фінішували на 48 та 49 місцях відповідно. Проте одна з українських біатлоністок не зможе взяти участь в гонці.
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Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц вирішив не ставити на гонку переслідування Христину Дмитренко. Біатлоністка отримає додатковий день для відпочинку.
Вона вперше на Кубку світу і працює в такому ритмі, тому вирішили дати їй перепочинок перед другим етапом Кубка світу в Хохфільцені,
– розповів Зоц.
Тож збірну України в жіночій гонці переслідування представить лише Анастасія Меркушина. Гонка відбудеться у неділю, 3 грудня. Змагання розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Дебютантка Кубка світу
- Христина Дмитренко народилася в 1999 році в Чернігові.
- На Зимових юнацьких Олімпійських іграх 2016 у Ліллехаммері Христина стала чемпіонкою в гонці переслідування.
- У сезоні 2023/24 Дмитренко дебютувала на рівні Кубка світу. Українська біатлоністка взяла участь в індивідуальній гонці, спринті та двох естафетах.