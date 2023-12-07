У п'ятницю, 8 грудня, в австрійському Гохфільцені в рамках першого змагального дня другого етапу Кубка світу з біатлону у жінок та чоловіків пройдуть спринтерські гонки. Честь України в обох гонках будуть відстоювати по 5 спортсменів.

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У чоловічому спринті за Україну виступлять Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима та Тарас Лесюк. Жіночу гонку побіжать українки Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Анна Кривонос, Ірина Петренко та Олена Городна.

Городна проведе другу гонку на рівні Кубка світу

Для Підручного та Джими це буде перша гонка у цьому сезоні. Для 19-річної Городної ця гонка взагалі стане лише другою у кар'єрі на рівні Кубка світу.

Чоловіча гонка розпочнеться о 12:30, жіноча запланована на 15:25. Час початку вказаний за Києвом.

Нагадаємо, найкращий результат України в особистих стартах першого етапу Кубка світу, що пройшов в Естерсунді, продемонструвала Ірина Петренко – 22 місце в індивідуальній гонці.