Первый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в шведском Эстерсунде, 1 декабря продолжится женской спринтерской гонкой. Украину в ней представят пять спортсменок.

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Украину представят Анна Кривонос (№4), Кристина Дмитренко (№6), Анастасия Меркушина (№38), Любовь Кипяченкова (№60) и Дарья Блашко (№91). Вне заявки осталась Ирина Петренко.

Гонка состоится 1 декабря в шведском Эстерсунде и начнется в 15.45 по Киеву. Всего на нее заявлено 102 спортсменки.

В данный момент лучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 22 место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке.

Онлайн-трансляция женского спринта в Эстерсунде