1 грудня, у перший день зими, в межах стартового етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, відбувся жіночий спринт. Україну в ньому представили Анна Кривонос, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова та Дар'я Блашко.

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Жодній із представниць України не вдалося уникнути промахів на вогневих рубежах. До того ж, швидкість на трасі також залишала бажати кращого.

Українки залишилися без очок Кубка світу

Як наслідок, підопічні Миколи Зоца не зуміли забігти до топ-40 і тому залишилися без залікових балів Кубка світу. Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко пробігли по два кола штрафу та посіли відповідно 48 та 49 місця, тож зможуть виступити в гонці переслідування.

На відміну від Меркушиної та Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова та Дар'я Блашко достроково завершили виступ в Естерсунді, оскільки показали результати за межами топ-60. При цьому Блашко відстрілялася найкраще серед українок, однак її підсумкове місце – найгірше.

Першу в кар'єрі перемогу на рівні Кубка світу здобула Лу Жанмонно, яка закрила всі 10 мішеней на вогневих рубежах. Компанію 25-річній француженці на п'єдесталі пошани склали Кароліне-Оффіґстад Кноттен та Юні Арнеклєйв із Норвегії.

Результат жіночого спринту:

1. Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1

2. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (1+0) +8,5

3. Юні Арнеклєйв (0+1) +17,6

...

48. Анастасія Меркушина (1+1) +2:08,5

49. Христина Дмитренко (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4

74. Любов Кип'яченкова (3+1) +3:00,1

78. Дар'я Блашко (0+1) +3:11,8.

У суботу, 2 грудня, етап в Естерсунді продовжиться чоловічим спринтом. Початок гонки запланований на 15:45 за Києвом.