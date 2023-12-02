Чистая стрельба не очень помогла: Дудченко едва забежал в топ-40 в спринте этапа в Эстерсунде

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Лишь одному украинцу удалось набрать очки в общий зачет Кубка мира.

2 декабря, в первый зимний выходной, в рамках стартового этапа проходящего в шведском Эстерсунде Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Украину в нем представили Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

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Только одному представителю Украины удалось избежать промахов на огневых рубежах. Однако скорость на трассе помешала Антону Дудченко показать желаемый результат, он в итоге занял лишь 38 место.

Только двое украинцев квалифицировались в персьют

Также в гонку преследования сумел квалифицироваться пробежавший два круга штрафа Богдан Цымбал, который при этом на дистанции был самым быстрым среди подопечных Юрая Санитры. В отличие от него, Артем Прима, Денис Насыко и Тарас Лесюк показали результаты за пределами топ-60.

Первую в карьере личную победу на уровне Кубка мира одержал Филипп Наврат, закрывший все 10 мишеней на огневых рубежах. Компанию 30-летнему немцу на пьедестале почета составили Тарьей Бё и Вебйорн Соэрум из Норвегии.

Результат мужского спринта:

1. Филипп Наврат (0+0) 24:02,0

2. Тарьей Бё (0+0) +18,7

3. Вебйорн Соэрум (0+0) +19,8

...

38. Антон Дудченко (0+0) +2:07,9

53. Богдан Цымбал (1+1) +2:38,8

66. Артем Прима (0+2) +3:06,4

71. Денис Насыко (0+1) +3:19,9

86. Тарас Лесюк (1+3) +3:52,0

В воскресенье, 3 декабря, этап в Эстерсунде завершится гонками преследования. Начало женской гонки запланировано на 15:00 по Киеву, мужская начнется на два часа позже.