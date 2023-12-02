2 грудня, у перший зимовий вихідний, у межах стартового етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, відбувся чоловічий спринт. Україну в ньому представили Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал та Денис Насико.

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Лише одному представнику України вдалося уникнути промахів на вогневих рубежах. Однак швидкість на трасі завадила Антону Дудченку показати бажаний результат, він у підсумку посів лише 38 місце.

Лише двоє українців кваліфікувалися до персьюту

Також до гонки переслідування зумів кваліфікуватися Богдан Цимбал, який пробіг два кола штрафу, але при цьому на дистанції був найшвидшим серед підопічних Юрая Санітри. На відміну від нього, Артем Прима, Денис Насико та Тарас Лесюк показали результати за межами топ-60.

Першу в кар'єрі особисту перемогу на рівні Кубка світу здобув Філіпп Наврат, який закрив усі 10 мішеней на вогневих рубежах. Компанію 30-річному німцеві на п'єдесталі пошани склали Тар'єй Бьо та Вебйорн Соерум із Норвегії.

Результат чоловічого спринту:

1. Філіпп Наврат (0+0) 24:02,0

2. Тар'єй Бьо (0+0) +18,7

3. Вебйорн Соерум (0+0) +19,8

...

38. Антон Дудченко (0+0) +2:07,9

53. Богдан Цимбал (1+1) +2:38,8

66. Артем Прима (0+2) +3:06,4

71. Денис Насико (0+1) +3:19,9

86. Тарас Лесюк (1+3) +3:52,0

У неділю, 3 грудня, етап в Естерсунді завершиться гонками переслідування. Початок жіночої гонки запланований на 15:00 за Києвом, чоловіча розпочнеться на дві години пізніше.