Только одна украинка в топ-40: результат женской индивидуальной гонки в Холменколлене
В норвежском Холменколлене стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская индивидуальная гонка.
В пятницу, 1 марта, возобновился розыгрыш Кубка мира по биатлону. На старт женской индивидуальной гонки вышли четыре украинки, сообщает 24 Канал.
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Неудачное выступление украинок
Лучший результат среди наших спортсменок продемонстрировала Анастасия Меркушина. На четырех огневых рубежах она допустила два промаха. Анастасия была 10-й по скорострельности среди всех участников "индивидуалки". Однако ходом украинка уступала соперницам. В итоге Меркушина финишировала 33-й.
Три другие представительницы Украины оказались вне топ-40. Анна Кривонос завершила гонку на 59-м месте (три промаха), Кристина Дмитренко финишировала 62-й, а Ирина Петренко – 63-й.
Победительницей женской индивидуальной гонки стала Ингрид Тандреволл из Норвегии. На 28,8 секунды отстала серебряный призер Эльвира Эберг из Швеции. "Бронза" досталась норвежке Иде Лиен.
Результат женской индивидуальной гонки
- 1. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+0+1) 44:13.1 минуты
- 2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) +28.8
- 3. Ида Лиен (Норвегия, 0+1+0+0) +32.0
- 4. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+1+0) +51.2
- 5. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+1+0) +1:08.6
- 6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+1+0+0) +1:19.5
- ...
- 33. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +3:33.0
- 59. Анна Кривонос (Украина, 1+0+0+2) +5:46.4
- 62. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+2) +5:54.7
- 63. Ирина Петренко (Украина, 0+2+0+1) +6:02.6