Только одна украинка в топ-40: результат женской индивидуальной гонки в Холменколлене

В норвежском Холменколлене стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская индивидуальная гонка.

В пятницу, 1 марта, возобновился розыгрыш Кубка мира по биатлону. На старт женской индивидуальной гонки вышли четыре украинки, сообщает 24 Канал.

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Неудачное выступление украинок

Лучший результат среди наших спортсменок продемонстрировала Анастасия Меркушина. На четырех огневых рубежах она допустила два промаха. Анастасия была 10-й по скорострельности среди всех участников "индивидуалки". Однако ходом украинка уступала соперницам. В итоге Меркушина финишировала 33-й.

Три другие представительницы Украины оказались вне топ-40. Анна Кривонос завершила гонку на 59-м месте (три промаха), Кристина Дмитренко финишировала 62-й, а Ирина Петренко – 63-й.

Победительницей женской индивидуальной гонки стала Ингрид Тандреволл из Норвегии. На 28,8 секунды отстала серебряный призер Эльвира Эберг из Швеции. "Бронза" досталась норвежке Иде Лиен.

Результат женской индивидуальной гонки

1. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+0+1) 44:13.1 минуты

2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) +28.8

3. Ида Лиен (Норвегия, 0+1+0+0) +32.0

4. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1+1+0) +51.2

5. Тереза Воборникова (Чехия, 0+0+1+0) +1:08.6

6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+1+0+0) +1:19.5

...

33. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +3:33.0

(Украина, 1+0+0+1) +3:33.0 59. Анна Кривонос (Украина, 1+0+0+2) +5:46.4

(Украина, 1+0+0+2) +5:46.4 62. Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+2) +5:54.7

(Украина, 0+2+1+2) +5:54.7 63. Ирина Петренко (Украина, 0+2+0+1) +6:02.6

Напомним, что самый лучший результат в индивидуальной женской гонке на Кубке мира-2023/24 показала Ирина Петренко – 22-е место в Эстерсунде. По итогам предыдущих этапов у сборной Украины ни одной медали.