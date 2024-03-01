У п'ятницю, 1 березня, поновився розіграш Кубка світу з біатлону. На старт жіночої індивідуальної гонки вийшли чотири українки, повідомляє 24 Канал.
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Невдалий виступ українок
Найкращий результат серед наших спортсменок продемонструвала Анастасія Меркушина. На чотирьох вогневих рубежах вона допустила два промахи. Анастасія була 10-ю за скорострільністю серед усіх учасників "індивідуалки". Проте ходом українка поступалася суперницям. У підсумку Меркушина фінішувала 33-ю.
Три інші представниці України опинилися поза топ-40. Анна Кривонос завершила гонку на 59-му місці (три промахи), Христина Дмитренко фінішувала 62-ю, а Ірина Петренко – 63-ю.
Переможницею жіночої індивідуальної гонки стала Інгрід Тандреволл з Норвегії. На 28,8 секунди відстала срібна призерка Ельвіра Еберг зі Швеції. "Бронза" дісталася норвежці Іді Лієн.
Результат жіночої індивідуальної гонки
- 1. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+1) 44:13.1 хвилини
- 2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +28.8
- 3. Іда Лієн (Норвегія, 0+1+0+0) +32.0
- 4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+1+0) +51.2
- 5. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+1+0) +1:08.6
- 6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+1+0+0) +1:19.5
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- 33. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +3:33.0
- 59. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+2) +5:46.4
- 62. Христина Дмитренко (Україна, 0+2+1+2) +5:54.7
- 63. Ірина Петренко (Україна, 0+2+0+1) +6:02.6