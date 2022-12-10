Без прорыва, но с очками: Меркушина финишировала в топ-40 гонки преследования в Хохфильцене
Женская сборная Украины решила пожертвовать выступлением в персьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Так что единственной украинкой на старте оказались Анастасия Меркушина, которая финишировала на том же месте, на котором и стартовала.
В общем, к гонке преследования отобрались сразу три украинки. Кроме Анастасии Меркушиной, стартовать должны были Дарья Блашко и Елена Билосюк. Однако тренерский штаб решил, что Блашко и Белосюк не стартуют. Они должны были начинать гонку 56-й и 57-й соответственно, и шансов побороться за зачетные очки были крайне малы. Вместо этого им дали отдых, чтобы они хорошо выступили на эстафете, которая состоится в воскресенье, 11 декабря.
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Следовательно, единственной украинкой была Меркушина, которая стартовала с 35-й позиции.
На трассе украинская биатлонистка не смогла улучшить свои позиции, ведь не хватало скорости. Так что ставка была сделана на стрельбу. И первые два огневых рубежа Меркушина прошла чисто, закрыв все мишени.
А вот уже стрельба в стойке ей далась не так хорошо – по одному промаху.
Следовательно, финишировала Меркушина на том же 35-м месте, на котором и стартовала. И заработала шесть зачётных очков.
Кто победил в гонке преследования в Хохфильцене
Со старта гонки лидерство удерживала немка Дениз Геррманн-Вик. Но на второй стрельбе она допустила один промах, и ее сразу опередили Маркета Давидова и Жюлья Симон. Еще по одному промаху в Геррманн-Вик было и на следующих огневых рубежах. Так что в итоге она финишировала только пятой.
Жюлья Симон допустила только один промах. Это и позволило ей удержаться на первом месте. Маркета Давидова же на третьей стрельбе пошла сразу на два круга штрафа и опустилась на третье место. Ее сумела опередить норвежка Ингрид Тандерволл.
Результаты гонки преследования у женщин в Хохфильцене
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+1+0) 29:56.7
2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+1+0) +19.6
3. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+2+0)+28.1
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35. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+1+1) +3:32.4