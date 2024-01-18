Прима пробился в топ-10 в индивидуалке: все результаты гонки
В итальянском Антгольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Первый соревновательный день начался с короткой индивидуальной гонки среди мужчин.
Украину представляли пять биатлонистов. В заявку попали Денис Насыко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк. Артем Прима вернулся к индивидуальным соревнованиям Кубка мира, а для Дмитрия Грущака это был дебютный старт на таком уровне, пишет 24 Канал.
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Лучший результат в сезоне
Тарас Лесюк и Артем Прима после чистой стрельбы на старте попали в топ-20, занимая 12-е и 19-е места соответственно. Артем Тищенко также метко стрелял, но получил штрафные 45 секунд. Прима закрыл все мишени на втором рубеже и вернулся к седьмой гонке, отстав от лидера на 52 секунды.
Прима потерпел первый промах на второй "лежке", опустившись ниже топ-15, но вернулся к десятке после третьего рубежа, финишировав девятым. В топ-10, кроме него, меньше двух промахов совершили лишь Йоханнес Бьо и Роман Реес.
Тищенко завершил гонку с четырьмя промахами, отставая на шесть минут от лидера, заняв 57-е место. Денис Насико, с тремя промахами на старте, финишировал с шестью недостатками и семиминутным отставанием. Лесюк добавил два промаха на последних рубежах, очутившись в восьмом десятке.
Дмитрий Грущак в своей дебютной гонке занял 81-е место, не закрыв пять мишеней.
Йоханнес Бё одержал первую победу в 2024 году, закрыв все мишени и опередив ближайшего соперника, Тарье Бьо, на полторы минуты. Третью строчку занял немец Йоханнес Кюн.
Полные результаты гонки
- Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 37:28.0 минуты
- Тарьей Бё (Норвегия, 0+1+0+1) +1:36.1
- Йоханнес Кюн (Германия, 0+0+0+2) +1:44.0
- Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+2+0+1) +1:47.3
- Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+1+1) +1:58.6
- Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +2:16.4
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10. Артем Прима (Украина, 0+0+1+0) +2:38.8
57. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+3) +5:56.6
77. Денис Насыко (Украина, 3+1+1+1) +7:25.9
80. Тарас Лесюк (Украина, 0+2+2+2) +7:31.8
81. Дмитрий Грущак (Украина, 0+2+2+1) +7:51.3