Триумф Норвегии и провал украинцев: как завершилась мужская эстафета в Оберхофе

Программу заключительного дня четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе открывала мужская эстафета. Сборная Украины была представлена самым сильным составом.

В воскресенье, 7 января, в немецком Обергофе прошла классическая мужская эстафета. На старт гонки вышла 21 команда, пишет 24 Канал.

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Не тот результат, на который рассчитывали

Сборная Украины заявила на эстафету четверку биатлонистов в составе: Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Виталия Мандзина. 20-летний Мандзин, дебютировавший в этой дисциплине на уровне Кубка мира, заменил Артема Тищенко.

Стартер сборной Украины Артем Прима завершил свой этап без промахов, использовав 3 дополнительных патрона. Украинец передал эстафету пятым с отставанием 52,5 секунды от лидера.

Дмитрий Пидручный не сумел сохранить место в пятерке. Капитан сборной Украины допустил 1 промах и использовал 4 дополнительных патрона. Свой этап Дмитрий завершил 9-м.

Провальным оказалось выступление Антона Дудченко. 27-летний биатлонист на стойке заработал два круга штрафа, а в общей сложности использовал 6 дополнительных патронов. Эстафету Мандзину Дудченко передал 14-м.

Виталий сумел улучшить результат нашей команды, подняв с 14-го на 13-е место. Впрочем, попасть в десятку нашей команде не удалось. Отметим, что из 21-й команды эстафетную гонку завершили 14-ю.

Победителем мужской эстафеты стала сборная Норвегии, захватившая лидерство на втором этапе. Норвежцы выступали в составе: Эндре Стремсгейм, Штурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе. Вторыми завершили эстафету немецкие биатлонисты, а третьими финишировали итальянцы.

Кубок мира (Обергоф). Мужская эстафета

1. Норвегия (0+7) 1:17:34.2

2. Германия (1+15) +2:01.9

3. Италия (0+16) +2:50.5

4. Швеция (1+11) +3:37.9

5. Швейцария (1+15) +3:42.6

6. Чехия (0+10) +3:48.1

...

13. Украина (3+17) +6:47.7

Соревновательную программу четвертого этапа в Оберхофе завержит женская эстафета. Старт гонки запланирован на 15:25 по киевскому времени.