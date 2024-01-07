У неділю, 7 січня, в німецькому Обергофі відбулася класична чоловіча естафета. На старт гонки вийшла 21 команда, пише 24 Канал.

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Не той результат, на який розраховували

Збірна України заявила на естафету четвірку біатлоністів у складі: Артема Прими, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Віталія Мандзина. 20-річний Мандзин, який дебютував у цій дисципліні на рівні Кубка світу, замінив Артема Тищенка.

Стартер збірної України Артем Прима завершив свій етап без промахів, використавши 3 додаткові патрони. Українець передав естафету п'ятим, з відставанням 52,5 секунди від лідера.

Дмитро Підручний не зумів зберегти місце в п'ятірці. Капітан збірної України допустив 1 промах та використав 4 додаткові набої. Свій етап Дмитро завершив 9-м.

Провальним виявився виступ Антона Дудченка. 27-річний біатлоніст на стійці заробив два кола штрафу, а загалом використав 6 додаткових патронів. Естафету Мандзину Дудченко передав 14-м.

Віталій зумів покращити результат нашої команди, піднявши з 14-го на 13-те місце. Втім, потрапити в 10-ку нашій команді не вдалося. Зазначимо, що з 21 команди естафетну гонку завершили 14.

Переможцем чоловічої естафети стала збірна Норвегії, яка захопила лідерство на другому етапі. Норвежці виступали у складі: Ендре Стремсгейм, Штурла Легрейд, Тар'єй Бьо та Йоганнес Бьо. Другими завершили естафету німецькі біатлоністи, а третіми фінішували італійці.

Кубок світу (Обергоф). Чоловіча естафета

1. Норвегія (0+7) 1:17:34.2

2. Німеччина (1+15) +2:01.9

3. Італія (0+16) +2:50.5

4. Швеція (1+11) +3:37.9

5. Швейцарія (1+15) +3:42.6

6. Чехія (0+10) +3:48.1

...

13. Україна (3+17) +6:47.7

Важливо! Змагальну програму четвертого етапу в Обергофі завержить жіноча естафета. Старт гонки запланований на 15:25 за київським часом.