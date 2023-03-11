Повторение сезонного рекорда: Украина оказалась в топ-десятке женской эстафеты в Эстерсунде

11 марта 2023, 17:32
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Наша команда неплохо шла в начале и была одним из лучших по скорострельности и количеству точных выстрелов. Впрочем, неудачное окончание опустило женщин на 9 строчку.

В шведском Эстерсунде подходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. На субботу, 11 марта, запланированы женская и мужская эстафеты, пишет 24 канал.

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В команду женщин вошли Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Лучшим результатом сезона для украинок было 9 место в Антгольце. Этот показатель в Эстерсунде чуть не был избит.

Джима и Белосюк стреляли без ошибок, но из-за нехватки скорости оказывались на 6-8 местах. К концу четыре промаха на свой счет записали Блашко и Меркушина. Впрочем, по количеству ложных выстрелов наша команда уступила только Австрии (3).

Анастасия на заключительном круге уходила восьмой, но позволила обойти себя представительнице Швейцарии. Таким образом Украина повторила лучший результат сезона в эстафете. Победа досталась норвежкам, на 15 секунд опередившим француженок.

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Результаты женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде:

  1. Норвегия – 1:08:00,7
  2. Франция +15,2
  3. Германия +27,2
  4. Италия +49,0
  5. Швеция +1:10,9
  6. Австрия +1:23,8
  7. Чехия +1:54,2
  8. Швейцария +2:41,8
  9. Украина +3:12,9
  10. Канада +4:27,4
Автор: Анатолій Дерека