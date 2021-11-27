Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону 2021/2022
27 ноября 2021 , 12:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Новый биатлонный сезон-2021/2022 продлится с 27 ноября по 20 марта 2022 года. Следить за всеми биатлонными гонками можно на сайте 24 канала.
Новый сезон по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Именно там состоятся первые два этапа Кубка мира по биатлону.
Стоит внимания Все, что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть
Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде
- 27 ноября
Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45
Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00
- 28 ноября
Спринт (женщины) – 12:00
Спринт (мужчины) – 14:45
Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Трансляция с официального сайта IBUОбратите внимание. Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону также можно на сайте "Суспільне спорт".