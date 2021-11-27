Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону 2021/2022

27 ноября 2021 , 12:20
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Источник:

24 канал

Новый биатлонный сезон-2021/2022 продлится с 27 ноября по 20 марта 2022 года. Следить за всеми биатлонными гонками можно на сайте 24 канала.

Новый сезон по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Именно там состоятся первые два этапа Кубка мира по биатлону.

Стоит внимания Все, что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть

Расписание первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

  • 27 ноября

Индивидуальная гонка (женщины) – 12:45
Индивидуальная гонка (мужчины) – 16:00

  • 28 ноября

Спринт (женщины) – 12:00
Спринт (мужчины) – 14:45

Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Трансляция с официального сайта IBU

Обратите внимание. Смотреть онлайн Кубок мира по биатлону также можно на сайте "Суспільне спорт".
Автор: Михайло Гема