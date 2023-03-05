Прорыв после провального старта: Украина стала шестой в одночной смешанной эстафете в Нове-Место
Наша команда подошла к одиночному миксту с потерей из-за болезни Дмитрия Пидручного. Впрочем, Меркушина в паре с Цымбалом показали приличный результат.
Подошел к окончанию седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходил в чешском Нове-Место. В последнем соревновании участвовали 23 команды в одиночной смешанной эстафете.
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Нашу команду должны представлять Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Впрочем, последний заболел, поэтому на старт в Чехии вышел Богдан Цымбал, пишет 24 канал.
После первого рубежа с тремя промахами Меркушиной наш дуэт выпал даже из топ-20. Но чем дальше, тем больше отыгрывался и в половину дистанции вошел в десятку лидеров.
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В результате украинцы допустили восемь промахов при одном штрафном круге. Это позволило им финишировать на шестой строчке. Ликули уверенно норвежцы, за которых бежали Марте Олсбю-Ройзеланд и Ветле-Шостад Кристиансен.
Результаты одиночной смешанной эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место:
- Норвегия (0+7) 36:40,5
- Швейцария (0+10) +17,6
- Латвия (0+9) +29,5
- Франция (1+11) +45,1
- Австрия (1+10) +51,4
- Украина (1+8) +52,6
- Германия (1+10) +53,1
- Канада (2+7) +59,6
- Швеция (2+7) +1:15,2
- Румыния (0+9) +1:35,5