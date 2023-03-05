Прорыв после провального старта: Украина стала шестой в одночной смешанной эстафете в Нове-Место

5 марта 2023, 17:56
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Наша команда подошла к одиночному миксту с потерей из-за болезни Дмитрия Пидручного. Впрочем, Меркушина в паре с Цымбалом показали приличный результат.

Подошел к окончанию седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходил в чешском Нове-Место. В последнем соревновании участвовали 23 команды в одиночной смешанной эстафете.

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Нашу команду должны представлять Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Впрочем, последний заболел, поэтому на старт в Чехии вышел Богдан Цымбал, пишет 24 канал.

После первого рубежа с тремя промахами Меркушиной наш дуэт выпал даже из топ-20. Но чем дальше, тем больше отыгрывался и в половину дистанции вошел в десятку лидеров.

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В результате украинцы допустили восемь промахов при одном штрафном круге. Это позволило им финишировать на шестой строчке. Ликули уверенно норвежцы, за которых бежали Марте Олсбю-Ройзеланд и Ветле-Шостад Кристиансен.

Результаты одиночной смешанной эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место:

  1. Норвегия (0+7) 36:40,5
  2. Швейцария (0+10) +17,6
  3. Латвия (0+9) +29,5
  4. Франция (1+11) +45,1
  5. Австрия (1+10) +51,4
  6. Украина (1+8) +52,6
  7. Германия (1+10) +53,1
  8. Канада (2+7) +59,6
  9. Швеция (2+7) +1:15,2
  10. Румыния (0+9) +1:35,5
Автор: Анатолій Дерека