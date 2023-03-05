Прорыв после провального старта: Украина стала шестой в одночной смешанной эстафете в Нове-Место

Наша команда подошла к одиночному миксту с потерей из-за болезни Дмитрия Пидручного. Впрочем, Меркушина в паре с Цымбалом показали приличный результат.

Подошел к окончанию седьмой этап Кубка мира по биатлону, который проходил в чешском Нове-Место. В последнем соревновании участвовали 23 команды в одиночной смешанной эстафете.

По теме В шаге от медали: Украина финишировала шестой в смешанной эстафете на этапе КС в Новое-Место

Нашу команду должны представлять Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Впрочем, последний заболел, поэтому на старт в Чехии вышел Богдан Цымбал, пишет 24 канал.

После первого рубежа с тремя промахами Меркушиной наш дуэт выпал даже из топ-20. Но чем дальше, тем больше отыгрывался и в половину дистанции вошел в десятку лидеров.

Читайте также Юные украинские биатлонисты завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира

В результате украинцы допустили восемь промахов при одном штрафном круге. Это позволило им финишировать на шестой строчке. Ликули уверенно норвежцы, за которых бежали Марте Олсбю-Ройзеланд и Ветле-Шостад Кристиансен.

Результаты одиночной смешанной эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место: