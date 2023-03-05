Підійшов до закінчення сьомий етап Кубка світу з біатлону, який проходив у чеському Нове-Место. В останньому змаганні брали участь 23 команду в одиночній змішаній естафеті.

До теми За крок від медалі: Україна фінішувала шостою у змішаній естафеті на етапі КС в Нове-Место

Нашу команду мали представляти Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний. Втім останній захворів, тому на старт у Чехії вийшов Богдан Цимбал, пише 24 канал.

Після першого рубежа з трьома промахами Меркушиної наш дует випав навіть із топ-20. Але чим далі, тим більше відігрувався та до половини дистанції увійшов в десятку лідерів.

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У підсумку українці допустили вісім промахів при одному штрафному колі. Це дозволило їм фінішувати на шостій сходинці. Тріумфували впевнено норвежці, за яких бігли Марте Олсбю-Ройзеланд та Ветле-Шостад Крістіансен.

Результати одиночної змішаної естафети на сьомому етапі Кубка світу у Нове-Место: