Кубок мира в Антгольце: сборная Украины назвала мощный состав на женскую эстафету

В субботу, 22 января, в рамках 7-го этапа Кубка мира в итальянском Антгольце состоится женская эстафета. Сборная Украины определилась с составом на гонку.

Это будет четвертая эстафета на уровне Кубка мира в сезоне 2021/22. И Украина на нее снова выставила совсем другой состав.

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Состав Украины на женскую эстафету в Антгольце: Валентина Семеренко – Дарья Блашко – Юлия Джима – Елена Билосюк.

Для Блашко это будет первый старт на седьмом этапе в Антгольце. Предварительно она должна стартовать в индивидуальной гонке, но в итоге ее не пробежала после договоренности с главным тренером Урошем Велепцем.

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