Без капитана: в каком составе сборная Украины выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Уже 25 ноября стартует новый биатлонный сезон Кубка мира-2023/2024. Известно, каким составом мужская сборная Украины выступит на первом этапе в шведском Эстерсунде.

Новый биатлонный сезон для спортсменов начнется двумя гонками – одиночной смешанной эстафетой и просто смешанной эстафетой. Оба старта состоятся в один соревновательный день – 25 ноября.

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Без удивлений

За несколько дней до этого главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил заявку команды, которая отправится на первый этап сезона в Эстерсунд.

Состав мужской сборной Украины на Кубок мира:

Антон Дудченко;

Артем Прима;

Богдан Цымбал;

Денис Насыко;

Тарас Лесюк;

Артём Тищенко.

Как уже отмечалось ранее, первый этап Кубка мира пропустит лидер и капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный, который присоединится к команде уже на втором этапе КС через восстановление от травмы.

На Кубок IBU мужская сборная Украины отправится в следующем составе Виталий Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковский, Дмитрий Грущак.

Отметим, что в Эстерсунде также пройдут индивидуалки, спринты, гонки преследования и классические эстафеты. Первый этап в Швеции продлится до 3 декабря. Дальше биатлонисты переедут в австрийский Хохфильцен.