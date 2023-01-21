Лидера сборной Украины подвела стрельба: результат женского персьюта в Антхольце

В итальянском Антхольце продолжаются соревнования шестого этапа Кубка мира по биатлону. Программу дня открывала женская гонка преследования.

В субботу, 21 января, в Антхольце на шестом этапе Кубка мира прошли гонки преследования. Первыми на старт вышли женщины.

Читайте также Все сильнейшие, но без капитана: состав мужской сборной Украины на Евро-2023 по биатлону

Сборную Украины в персьюте представили две спортсменки Юлия Джима и Елена Белосюк. В гонке также должны были принять участие сестры Меркушины, однако Анастасия и Александра отсутствовали на старте гонки.

Провальная стрельба Джимми

Надежды украинских болельщиков были связаны с выступлением Юлии Джимы, которая начала гонку под номером 20. Первые два огневых рубежа Юлия отработала отлично – ни одного промаха. Благодаря удачной стрельбе она сумела подняться на 16 позицию.

Однако на третьей стрельбе Джима не закрыла три мишени, что отбросило ее на 31 место. На последнем огневом рубеже украинка допустила один промах и благодаря скорости сумела попасть в топ-30, финишировав 29-ю.

Елена Белосюк стартовала с 32-го места. Она допустила всего два промаха на четырех стрельбах, но низкая скорость не позволила ей улучшить свой результат. В итоге Елена закончила гонку 36-й.

А победу в женском персьюте одержала немка Дениз Херрманн-Вик. Серебро досталось итальянке Лизе Витоцци, а бронза у шведки Эльвиры Эберг.

Результат женской гонки преследования

1.Дениз Геррманн-Вик (Германия, 0+1+0+1) 29:53.1

2.Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) +11.0

3.Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+1) +17.2

...

29. Юлия Джима (Украина, 0+0+3+1) +2:51.0

36. Елена Белосюк (Украина, 1+0+0+1) +3:23.2

...