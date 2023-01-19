Сестры Меркушины выступят в дуэте: стартлист спринтерской гонки в Антхольце

В четверг, 19 января, в итальянском Антхольце стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Откроет программу соревнований женская спринтерская гонка.

Этап Кубка мира в Антхольце станет последним перед чемпионатом мира 2023 в Оберхофе. В первый день соревнований состоится женский спринт, где Украину представят пятеро биатлонисток.

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По сравнению с предыдущим этапом, гонку пропустят Дарья Блашко – по состоянию здоровья, а также не попавшая в заявку Любовь Кипяченкова.

Второй раз выступит на Кубке мира 18-летняя Александра Меркушина.

Первой на трассу выйдет Елена Белосюк, далее по номерам Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос. А последней из украинок выйдет на старт Александра Меркушина.

Стартлист сборной Украины на женский спринт в Антхольце

21. Елена Белосюк

35. Юлия Джима

42. Анастасия Меркушина

59. Анна Кривонос

83. Александра Меркушина

Женская спринтерская гонка в итальянском Антхольце начнется в 15.30 по киевскому времени.

Отметим, что шестой этап Кубка мира в Антхольце продлится с 19 по 22 января. В программе соревнований спринтерские гонки, персьюты, а также эстафеты.

Расписание этапа Кубка мира в Антхольце.