Возвращение Примы и дебютант: в каком составе Украина выступит в эстафете в Рупольдинге

В третий состязательный день этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафета. Определился состав сборной Украины.

Главный тренер мужской команды Юрай Санитра определился с четвёркой, которая представит сборную в эстафете. Если появление готовившихся с прицелом под эстафету Артема Примы и Антона Дудченко не было неожиданностью, то присутствие Дениса Насыко приятно удивило.

Следует узнать С дебютанткой и надеждой на чистую стрельбу: состав Украины на женскую "индивидуалку" в Рупольдинге

Это будет дебютное выступление Насико в эстафете на уровне Кубка мира. Отметим, что именно Денис стал лучшим из украинцев в индивидуальной гонке – 26 место и только один промах на четырех огневых рубежах.

Также в эстафету попал Богдан Цимбал. Напомним, что в "индивидуалке" из этой эстафетной четверки, кроме Насико, стартовал только Цимбал. Богдан занял 34 место.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету

Артем Прима

Денис Насико

Богдан Цымбал

Антон Дудченко

Мужская эстафета в Рупольдинге начнется 13 января в 15:25 (по Киеву).

Отметим, что Руслан Ткаленко, финишировавший в "индивидуалке" на 46-й строчке, отправился на Кубок IBU.

Также в немецком Рупольдинге состоится женская эстафета (14 января) и два масс-старта (оба – 15 января).