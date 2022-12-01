Если у мужской команды нет проблем с составом, то у женской сборной серьезные проблемы. Еще в преддверии индивидуальной гонки Юлия Джима получила положительный тест на коронавирус.
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У Ирины Петренко была простуда. Из-за чего обе биатлонистки выбыли из списка участниц "индивидуалки". Туда же вернулась Елена Белосюк, которая должна была пропускать первую женскую гонку сезона-2022/2023.
Однако Петренко и Белосюк попали в состав сборной Украины на первую в новом сезоне эстафету. Ирина была заканчивать гонку, а забойницей команды станет Дарья Блашко, которая в индивидуальной гонке была лучшей среди украинок.
Второй этап будет за Анной Кривонос.
Состав женской сборной Украины на эстафету
13-1. Дарья Блашко
13-2. Анна Кривонос
13-3. Елена Белосюк
13-4. Ирина Петренко
В мужской команде наоборот есть возвращение лидера и капитана сборной Дмитрия Пидручного, пропускавшего "индивидуалку".
Первым на трассу выйдет Артем Прима, после чего в соревнование вступит Пидручный. На последнем четвертом этапе Украины будет выступать Антон Дудченко.
Состав мужской сборной Украины на эстафету
8-1. Артем Прима
8-2. Дмитрий Подручный
8-3. Богдан Цымбал
8-4. Антон Дудченко