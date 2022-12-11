Дудченко отыграл 15 позиций в преследовании, дежавю тройки призеров в Хохфильцене

В воскресенье, 11 декабря, состоялась мужская гонка преследования, завершившая второй этап Кубка мира-2022/202 по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Украина была представлена только Антоном Дудченко.

25-летний биатлонист вышел на старт под 38-м бибом и с отставанием от лидера в 2 минуты и 23 секунды. Антон Дудченко во второй раз подряд совершил солидный скачок по сравнению с результатом в спринте. 24 канал.

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Только один украинец в гонке

Начал украинец гонку с нуля на лежке, но уже на втором огневом рубеже допустил досадную одну изъян. На следующих двух стрельба Дудченко почувствовал дежавю, выбив девять из десяти мишеней на двух огневых рубежах.

Дудченко сумел финишировать в топ-25, показав 23-й результат. Украинский биатлонист поднялся на 15 ступенек, если сравнивать со спринтом. Еще одна хорошая гонка преследования от Антона.

Другой украинец Тарас Лесюк пропустил гонку по болезни.

Интересно, что тройка призеров гонки преследования идентична с пьедесталом в спринте. Но двое биатлонистов сменились позициями. "Золотой дубль" повторил Йоханнес-Тингес Бьо, который тоже допустил на четырех огневых рубежах два изъяна и финишировал первым.

Второе место тоже за норвежцем Стурлой Легрейдом, который в спринте был третьим. Тройку лидеров замкнул представитель Франции Эмильен Жаклен, стартовавший со второго места.

Результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес-Тингес Бьо (Норвегия, 0+1+0+1) 33:50,7

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1) +47,9

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+1) +1:13,9

...

23. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+1) +2:54,2

DNS. Тарас Лесюк

Третий этап Кубка мира-2022 по биатлону примет французское Анси (15 – 18 декабря). Во Франции биатлонистов будут ждать спринты, гонки преследования и первые в сезоне масс-старты.