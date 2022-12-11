Тренерский штаб сборной Украины выставил на женскую эстафету команду в составе Анастасии Меркушиной, Анны Кривонос, Дарьи Блашко и Елены Белосюк.

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Стартером "сине-желтых" была Анастасия Меркушина. Украинка ровно прошла дистанцию, использовав один дополнительный патрон на стойке. Эстафету Анастасия передала девятой.

На втором этапе бежала Анна Кривонос. Первый огневой рубеж украинская биатлонистка прошла безупречно, а вот на стойке у нее были проблемы. Анна использовала три дополнительных патрона и заработала круг штрафа.

Дарья Блашко начала гонку тринадцатой. Украинка использовала только один дополнительный патрон, но смогла отыграть только одну позицию.

Финишером сборной Украины была опытная Елена Белосюк. К сожалению, Елена допустила два промаха на лежке, использовав два дополнительных патрона. И хотя стойку Белосюк отработала безупречно, в итоге финишировала 12-ю.

А победу в женской эстафете одержала сборная Франции. Также на пьедестал попали команды Швеции и Италии. Сборная Германии неожиданно заняла четвертую строчку.

Результаты женской эстафеты в Хохфильцене

1. Франция (0+4) 1:14:27.1

2. Швеция (0+9)+10.4

3. Италия (0+4) +18.5

…

12. Украина (1+7) +4:12.

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Контиолахти Украина заняла рекордно низкое 15 место.

Важно! Третий этап Кубка мира по биатлону состоится 15-18 декабря во французском Ле-Гран-Борнан.