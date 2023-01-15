Норвежцы оккупировали подиум: Йоханнес Бё – победитель масс-старта в Рупольдинге
Закончилась предпоследняя гонка этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону в германском Рупольдинге. Норвежцам не было равных в мужском масс-старте.
У Украины не было ни одного представителя в гонке с массовым стартом в Рупольдинге. В этот день продолжали феериты на заснеженной трассе норвежцы. 24 канал.
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Норвежский пьедестал
Йоханнес Бё в статусе лидера общего зачета вышел на старт. Бё-младший подверг свой статус фавориту гонки, несмотря на три недостатка. Лишь вторая стрельба была безупречна в исполнении норвежца.
Бё-младший привез на финише соперникам и одновременно партнерам по сборной 20 секунд. Вторым финишировал Ветле-Сьястад Кристиансен. А за его спиной в 16 секундах третьим стал Стурла Легрейд.
Вот так норвежцы оккупировали весь медальный пьедестал, не оставив шанс ни одному из соперников.
Отметим, что в шаге от "бронзы" остановился еще один норвежец Тарьей Бё – старший брат триумфатора масс-старта, уступивший Легрейду лишь одной секундой.
Самым высоким среди не представителей сборной Норвегии стал француз Эмильен Жаклен – 5-е место.
Результаты мужского масс-старта
- 1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+1+1) 36:12,0
- 2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +19,3
- 3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +35,3
Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве – с 19 по 22 января.