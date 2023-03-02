Первый этап после безмедального ЧМ-2022 по биатлону для Украины: состав на мужской спринт

В четверг, 2 марта, стартует седьмой этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону в чешском Нове-Место. В первой гонке на старт выйдут мужчины, которые сразятся за медали в спринте.

Юрай Санитра определился с пятеркой биатлонистов, которые побегут в мужском спринте. Украина будет представлена в самом сильном составе.

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Первым на чешскую трассу выйдет стартующий 5-м Денис Насико. Лидеры "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима разбросаны с третьего по седьмой десяток.

Последним в гонку среди украинцев вступит Богдан Цымбал, у которого 96-й стартовый номер.

Состав сборной Украины на мужской спринт

5. Денис Насико

29. Дмитрий Пидручный

38. Антон Дудченко

66. Артем Прима

96. Богдан Цымбал

Мужской спринт в Нове-Место начнется в 17:10 по киевскому времени.

Уже 3 марта состоится женский спринт. Седьмой этап Кубка мира по биатлону подарит поклонникам гонки преследования, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.

Следует отметить, что это первый этап КС после чемпионата мира-2022, состоявшегося в немецком Обергофе.