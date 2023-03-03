С двумя олимпийскими чемпионками: состав сборной Украины на спринт Кубка мира в Новое-Место
Источник:Украинский биатлон
В пятницу, 3 марта, в чешском Нове-Место продолжится седьмой этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Украинская сборная определилась со стартовой пятеркой.
Украинская женская команда будет представлена в самом сильном составе. Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк выйдут в третьем и четвёртом десятке.
Читайте также Топ-результат Дудченко: как завершился мужской спринт на этапе Кубка мира в Новое место
Первой же среди украинок выйдет на чешскую трассу Анастасия Меркушина, которая выступит под 13-м номером. Также участие в спринте примет Любовь Кипьяченкова.
Последней среди украинских биатлонисток вступит в борьбу Дарья Блашко под 75-м номером на биби.
Состав Украины на женский спринт
13. Анастасия Меркушина
22. Юлия Джима
31. Елена Белосюк
55. Любовь Кипяченкова
75. Дарья Блашко
Напомним, что седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал 2 марта мужским спринтом. Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Антон Дудченко, показавший 17-е время с чистой стрельбой. Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный стал лишь 32-м, трижды промахнувшись на двух огневых рубежах.
Худший стал Денис Насико, не отобравшийся в гонку преследования – 75-й на финише.
Также на этапе Кубка мира в Чехии фанаты биатлона увидят гонки преследования, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.