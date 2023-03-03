С двумя олимпийскими чемпионками: состав сборной Украины на спринт Кубка мира в Новое-Место

В пятницу, 3 марта, в чешском Нове-Место продолжится седьмой этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Украинская сборная определилась со стартовой пятеркой.

Украинская женская команда будет представлена в самом сильном составе. Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк выйдут в третьем и четвёртом десятке.

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Первой же среди украинок выйдет на чешскую трассу Анастасия Меркушина, которая выступит под 13-м номером. Также участие в спринте примет Любовь Кипьяченкова.

Последней среди украинских биатлонисток вступит в борьбу Дарья Блашко под 75-м номером на биби.

Состав Украины на женский спринт

13. Анастасия Меркушина

22. Юлия Джима

31. Елена Белосюк

55. Любовь Кипяченкова

75. Дарья Блашко

Начало женского спринта в 17:10 по Киеву.

Напомним, что седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал 2 марта мужским спринтом. Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Антон Дудченко, показавший 17-е время с чистой стрельбой. Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный стал лишь 32-м, трижды промахнувшись на двух огневых рубежах.

Худший стал Денис Насико, не отобравшийся в гонку преследования – 75-й на финише.

Также на этапе Кубка мира в Чехии фанаты биатлона увидят гонки преследования, одиночную смешанную эстафету и смешанную эстафету.