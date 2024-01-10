Растворился на поле: тренер Челси оценил игру Мудрика в позорном поражении в Кубке лиги

Во вторник, 9 января, Миддлсбро и Челси провели свой первый полуфинальный матч Кубка английской лиги-2023/2024. Встреча окончилась с сенсационным результатом.

21-летний полузащитник Мидлсбро стал автором единственного и победного гола в матче, который он оформил по ходу первого тайма. Челси же в итоге не удалось реализовать хотя бы один момент.

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Прокомментировал сделанные замены, которые не помогли

В первом полуфинале второголговый клуб вышел победителем из дуэли против "синих" 1:0. Михаил Мудрик получил 27 минут игрового времени, сменив на поле Нони Мадуэке. Украинец не смог спасти "аристократов" в кубковом противостоянии.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал замены, которые произвел по ходу поединка. Футболисты, вышедшие из скамейки запасных, не удивили наставника.

Армандо Броя недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил год. Когда он вышел на поле вместе с Михаилом Мудриком, им трудно было войти в эту игру. Они, к сожалению, не смогли создать моменты для нас, не помогли забить или изменить результат игры,

– рассказал Почеттино.

К слову, Мудрик провел свой 21-й матч за Челси в этом сезоне (4 гола, 2 результативные передачи).

Челси в этой ситуации спасает лишь тот факт, что впереди еще ответный матч Кубка лиги против Мидлсбро. 23 января может определиться судьба Почеттино на тренерском мостике лондонского клуба.

После поражения в первом поединке доверие руководства "синих" к аргентинскому наставнику уменьшилось. Вероятно, что результат ответного матча против Мидлсбро определит, продолжит ли Почеттино возглавлять Челси, останется ли без работы.

Напомним, что Почеттино возглавляет Челси с июля 2023 года, когда подписал контракт до конца июня 2025-го. Команда под его руководством уже провела 26 поединков (13 побед при 9 поражениях, 4 мировых).