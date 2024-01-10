21-річний півзахисник Мідлсбро став автором єдиного та переможного голу у матчі, який він оформив по ходу першого тайму. Челсі ж у підсумку не спромоглось реалізувати бодай один момент.

Оце так Челсі може вказати іменитому тренеру "на двері": все залежить від Мудрика та команди

Прокоментував зроблені заміни, які не допомогли

У першому півфіналі друголіговий клуб вийшов переможцем із дуелі проти "синіх" 1:0. Михайло Мудрик отримав 27 хвилин ігрового часу, змінивши на полі Ноні Мадуеке. Українець не зміг врятувати "аристократів" у кубковому протистоянні.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував заміни, які зробив по ходу поєдинку. Футболісти, які вийшли із лави запасних, не здивували наставника.

Армандо Броя нещодавно відновився від травми, через яку пропустив рік. Коли він вийшов на поле разом з Михайлом Мудриком, то їм важко було увійти у цю гру. Вони на жаль не змогли створити моменти для нас, не допомогли забити або змінити результат гри,

– розповів Почеттіно.

До слова, Мудрик провів свій 21-й матч за Челсі у цьому сезоні (4 голи, 2 результативні передачі).

Челсі у цій ситуації рятує лише той факт, що попереду ще матч-відповідь Кубка ліги проти Мідлсбро. 23 січня може визначитись доля Почеттіно на тренерському містку лондонського клубу.

Після поразки у першому поєдинку довіра керівництва "синіх" до аргентинського наставника зменшилась. Ймовірно, що результат матчу-відповіді проти Мідлсбро визначить, чи продовжить Почеттіно очолювати Челсі, чи залишиться без роботи.

Нагадаємо, що Почеттіно очолює Челсі із липня 2023-го року, коли підписав контракт до кінця червня 2025-го. Команда під його керівництвом вже провела 26 поєдинків (13 перемог при 9 поразках, 4 мирові).