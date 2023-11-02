Не без ошибки Зинченко: Арсенал без шансов проиграл в дерби и оставил Кубок лиги

Команда Микеля Артеты имела игровое преимущество над Вест Хэмом большую часть игры, но трансформировать ее в победу не смогла. Зинченко провел на поле 57 минут и стал виновником одного из голов.

Вест Хэм – Арсенал 3:1

Голы: Уайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуэн, 60 – Эдегор, 90+6 (пен)

На этой неделе в Кубке английской лиги проходят матчи 1/8 финала. Главная сенсация стадия произошла в Лондоне, где встретились местные Вест Хэм и Арсенал, пишет 24 канал.

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Зинченко наварил

"Канониры" были фаворитами встречи, хоть и выпустили полурезервный состав. Вышел с первых минут и Александр Зинченко, но, к сожалению, стал одним из антигероев матча.

Хотя Арсенал и владел инициативой и чаще бил по воротам соперника, Вест Хэм куда удачно реализовывал свои моменты. В середине первого тайма открыть счет хозяевам помог Бен Уайт, после углового срезавший мяч в собственные ворота.

Второй пропущенный гол в большинстве своем является виной Зинченко. Украинец разрешил Кудусу после дальнего кросса принять мяч на углу штрафной, качнуть себя и спокойно пробить с близкого расстояния. Рамсдейл не спас.

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А позже и сам Аарон учуял, англичанин не зафиксировал мяч после выстрела Боуэна и буквально сам занес снаряд в ворота. Это, по сути, нокаутировало "канонири", мяч Эдегора в компенсированное время стал лишь голом престижа.

Как сыграли Забарный и Миколенко

Таким образом, Арсенал покидает Кубок лиги, как и Борнмут Ильи Забарного. Украинец вышел в основе на игру против Ливерпуля, но "вишни" с боем уступили гранду (1:2).

А вот Виталий Миколенко идет дальше в четвертьфинал, ведь его "ириски" разгромили дома Бернли. Украинец отыграл полный матч. Все результаты матчей 1/8 финала Кубка лиги следующие: