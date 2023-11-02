Вест Хем – Арсенал 3:1
Голи: Вайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуен, 60 – Едегор, 90+6 (пен)
Цього тижня в Кубку англійської ліги проходять матчі 1/8 фіналу. Головна сенсація стадія сталась у Лондоні, де зустрілись місцеві Вест Хем та Арсенал, пише 24 канал.
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Зінченко наварив
"Каноніри" були фаворитами зустрічі, хоч і випустили напіврезервний склад. Вийшов із перших хвилин і Олександр Зінченко, але на жаль став одним із антигероїв матчу.
Хоч Арсенал і володів ініціативою та частіше бив по воротах суперника, Вест Хем куди більш вдало реалізовував свої моменти. В середині першого тайму відкрити рахунок господарям допоміг Бен Вайт, який після кутового зрізав м'яч у власні ворота.
Другий пропущений гол здебільшого є виною Зінченка. Українець дозволив Кудусу після дальнього кросу прийняти м'яч на куті карного майданчика, хитнути себе та спокійно пробити з близької відстані. Рамсдейл не врятував.
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А пізніше і сам Аарон начудив, англієць не зафіксував м'яч після пострілу Боуена і буквально сам заніс снаряд у ворота. Це по суті нокаутувало "канонірі", м'яч Едегора у компенсований час став лише голом престижу.
Як зіграли Забарний та Миколенко
Таким чином, Арсенал залишає Кубок ліги, як і Борнмут Іллі Забарного. Українець вийшов в основі на гру проти Ліверпуля, але "вишні" з боєм поступились гранду (1:2).
А ось Віталій Миколенко крокує далі у чвертьфінал, адже його "іриски" розгромили вдома Бернлі. Українець відіграв повний матч. Всі результати матчів 1/8 фіналу Кубка ліги наступні:
- Менсфілд Таун – Порт Вейл 0:1
- Ексетер – Мідлсбро 2:3
- Вест Хем – Арсенал 3:1
- Челсі – Блекберн 2:0
- Борнмут – Ліверпуль 1:2
- Евертон – Бернлі 3:0
- Іпсвіч – Фулхем 1:3
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3