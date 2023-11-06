Легендарный бывший защитник мадридского Реала Марсело стал обладателем Кубка Либертадореса. Даже за пределами Европы бразилец продолжает собирать трофеи. Однако в ту ночь радовались только фанаты Флуминенсе, но отнюдь не фаны Бока Хуниорс.

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Поражение ценой в жизнь

Это поражение сильно огорчило болельщиков Бока Хуниорс. Фиаско команды привело даже к летальному исходу. Один из пылких фанатов "желто-синих" покончил с собой после поражения его любимой команды в финале от Флуминенсе.

Болельщиком, не выдержавшим поражение любимой команды, стал 23-летний представитель местной полиции Марсело Моралес. Мать фаната нашла сына дома в постели, но уже без признаков жизни.

Любопытно, что Моралес готовился к этому самоубийству. Еще перед поединком болельщик уверял, что убьет себя, если Бока Хуниорс проиграет в финале Кубка Либертадореса. Но тогда его слова восприняли как неудачную шутку из темного юмора. Как оказалось, 23-летний парень не шутил, а говорил об этом совершенно серьезно.

Мать погибшего рассказала, что поражение футбольного клуба всегда огорчало ее сына, ведь он называл Боку – лучшей вещью в его жизни. Теперь она и погубила его жизнь. Хотя Марсело сам прервал свою еще очень молодую жизнь.

Это тот момент, когда футбол для этого болельщика был всей его жизнью, а Бока Хуниорс была в его голове 24/7. Это и ужасный случай заставит задуматься болельщиков, так горячо поддерживающих свои команды. Что не следует отчаиваться после поражений, ведь их любимые команды не всегда могут побеждать.

К слову. Бока Хуниорс после 11 туров идет на 11-м месте в группе "В", набрав 11 баллов. Какая-то магия цифр для аргентинского клуба в Примере.