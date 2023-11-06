Легендарний колишній захисник мадридського Реала Марсело став володарем Кубка Лібертадорес. Навіть за межами Європи бразилець продовжує збирати трофеї. Однак тієї ночі раділи лише фанати Флуміненсе, але, аж ніяк, не фани Бока Хуніорс.

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Поразка ціною в життя

Ця поразка неабияк засмутила уболівальників Бока Хуніорс. Фіаско команди привело навіть до летального наслідку. Один із палких фанатів "жовто-синіх" наклав на себе руки після поразки його улюбленої команди у фіналі від Флуміненсе.

Уболівальником, який не витримав поразки улюбленої команди, став 23-річний представник місцевої поліції Марсело Моралес. Мати фаната знайшла сина вдома у ліжку, але вже без жодних ознак життя.

Цікаво, що Моралес готувався до цього самогубства. Ще перед поєдинком уболівальник запевняв, що вб'є себе, якщо Бока Хуніорс програє у фіналі Кубка Лібертадорес. Але тоді його слова сприйняли, як невдалий жарт із темного гумору. Як виявилось, 23-річний хлопець не жартував, а говорив про це цілком серйозно.

Мати загиблого розповіла, що поразки футбольного клубу завжди засмучували її сина, адже він називав Боку – найкращою річчю у його житті. Тепер вона й погубила його життя. Хоча Марсело сам перервав своє ще дуже молоде життя.

Це той момент, коли футбол для цього уболівальника був усім його життям, а Бока Хуніорс – була у його голові 24/7. Це й жахливий випадок змусить задуматись уболівальників, які так палко підтримують свої команди. Що не слід впадати у такий відчай після поразок, адже їх улюблені команди не завжди можуть перемагати.

До слова. Бока Хуніорс після 11-ти турів йде на 11-му місці у групі "В", набравши 11 балів. Якась магія цифр для аргентинського клубу у Прімері.