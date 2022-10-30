Звезды Динамо и Шахтера не смогли помешать: Фламенго выиграл Кубок Либертадореса

В Южной Америке определилась лучшая футбольная команда – Фламенго выиграл Кубок Лидертадорес 2022 года.

В финале Кубка Либертадорес сошлись две бразильские команды Фламенго и Атлетико Паранаэнсе. А сама игра прошла на "Эстадио Банко Пиччинча" в эквадорском Гуаякиле.

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Отметим, что за Атлетико высыпает полузащитник Витинью, права на которого до сих пор принадлежат киевскому Динамо. Кроме того, в составе клуба из Куритибы также выступает Витор Буэно, тоже в свое время выступавший за Динамо. А также Фернандиньо, легенда Шахтера и Манчестер Сити. Еще одним игроком "ураганов" является Марлос – бывший игрок сборной Украины, выступавший за Металлист и Шахтер. Но он не попал в заявку на этот матч.

Все самое важное матчи произошло в конце первого тайма. Сначала на 43-й минуте вторую желтую карточку в матче получил защитник Педру Энрике, оставивший Атлетико в меньшинстве.

А уже на четвертой компенсированной минуте до первого тайма Габриэль Барбоза (или Габи) забил единственный гол в матче. После прострела с правого фланга он опередил соперников и отправил мяч в пустой угол ворот. Повтор зафиксировал, что офсайда в этом моменте не было.

Во втором тайме игроки Атлетико почти не имели шансов сравнять счет.

Фламенго – Атлетико Паранаенсе 1:0

Гол: Габи, 45+4

Удаление: Педру Энрике, 43

Фламенго победил и третий раз в своей истории завоевал Кубок Либертадорес. До этого команда побеждала в 1981 и 2019 годах. В 2021 году Фламенго проиграл в финале Палмейрасу, который тогда дважди подряд выиграл турнир.

Видеообзор матча Фламенго – Атлетико