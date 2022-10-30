В финале Кубка Либертадорес сошлись две бразильские команды Фламенго и Атлетико Паранаэнсе. А сама игра прошла на "Эстадио Банко Пиччинча" в эквадорском Гуаякиле.
Достойно внимания Ливерпуль впервые в сезоне проиграл дома в АПЛ в матче с потерянными моментами: видео
Все самое важное матчи произошло в конце первого тайма. Сначала на 43-й минуте вторую желтую карточку в матче получил защитник Педру Энрике, оставивший Атлетико в меньшинстве.
А уже на четвертой компенсированной минуте до первого тайма Габриэль Барбоза (или Габи) забил единственный гол в матче. После прострела с правого фланга он опередил соперников и отправил мяч в пустой угол ворот. Повтор зафиксировал, что офсайда в этом моменте не было.
Во втором тайме игроки Атлетико почти не имели шансов сравнять счет.
Фламенго – Атлетико Паранаенсе 1:0
Гол: Габи, 45+4
Удаление: Педру Энрике, 43
Фламенго победил и третий раз в своей истории завоевал Кубок Либертадорес. До этого команда побеждала в 1981 и 2019 годах. В 2021 году Фламенго проиграл в финале Палмейрасу, который тогда дважди подряд выиграл турнир.
Видеообзор матча Фламенго – Атлетико