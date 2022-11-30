Семеренко провалилась в преследовании, но стала лучшей из украинок

30 ноября 2022 , 15:53
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В шведском Идре завершилась гонка преследования среди женщин на Кубке IBU. Наивысшую позицию среди украинок заняла олимпийская чемпионка Валентина Семеренко.

Накануне в спринте одна из сестер Семеренко с 2 промахами заняла только 32 место. Валентина стала лучшей из украинских биатлонисток. В гонке преследования украинские фанаты пережили дежавю, пишет 24 канал.

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Неудачный старт сезон от чемпионки

Два недостатка на последнем четвертом огневом рубеже не позволили Валентине подняться значительно выше – лишь 26-е место.

Не очень удачное начало сезона от нашей опытной биатлонистки. За две гонки Валя набрала 24 очка в зачет. Но другие девушки выступили еще хуже.

Худшей среди украинок стала Надежда Белкина, имеющая в своей карьере опыт выступлений на этапах Кубка мира, не говоря уже о Кубке IBU.

Что касается точности, то здесь не было равных Валерии Дмитренко, которая выбила все 20 из 20. Но слабый ход и только 47-я позиция на старте не позволила ей значительно улучшить ситуацию на финише – 37-е место.

Какие позиции заняли украинские биатлонистки в преследовании из

26. Валентина Семеренко (0+0+0+2) +2:59,7
37. Валерия Дмитренко (0+0+0+0) +3:45,6
50. Любовь Кипяченко (0+0+2+2) +5:26,0
51. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +5:31,6
55. Надежда Белкина (1+2+2+2) +6:19,9

В Идре женщин будет ждать еще индивидуальная гонка.

Напомним, что Валя стала единственной из двух сестер Семеренко, выступающей за сборную Украины на международном уровне. Вита сейчас тренируется под руководством Григория Шамрая.

Автор: Софія Кулай