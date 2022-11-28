Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка IBU, который примет шведский Идре. Тренер команды Б Игорь Ященко рассказал, кто вошел в состав украинской сборной.
Объявлен состав Украины на первый этап Кубка Мира по биатлону: Подручный в обойме команды
Среди 5 биатлонисток выделяется появление олимпийской чемпионки и титулованной спортсменки Валентины Семеренко. 36-летняя биатлонистка постарается вернуться в главную команду, которая выступает на Кубке мира.
В прошлом сезоне-2021/2022 Валя ни разу не заезжала на пьедестал. Ее лучшим результатом стало 4 место в индивидуальной гонке в австрийском Обертиллиахе.
Состав сборной Украины на Кубок IBU
- Валентина Семеренко
- Любовь Кипяченкова
- Надежда Белкина
- Кристина Дмитренко
- Валерия Дмитренко
Не исключено, что в гонках примут участие восстанавливающиеся после болезни сестры Меркушини. Именно поэтому Анастасия не попала в состав "сине-желтых" на Кубок мира, первый этап которого состоится в финском Контиолахте.