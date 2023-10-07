Медальный почин "сине-желтых": украинские фехтовальщицы завоевали "серебро" Кубка Европы

В Италии стартовал Кубок Европы по фехтованию – турнир сильнейших клубных команд Старого света. В первый день соревнований сборная Украины завоевала серебряную награду.

Удачно начали Кубок мира украинские фехтовальщицы. Сразу две наши команды пробились в топ-4 турнира.

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Хорошее начало престижного турнира

В полуфинале Кубка Европы первая команда сборной Украины противостояла второй. Со счетом 45:26 Влада Харькова, Елена Кривицкая и Дарья Варфоломеева одолели Инну Бровко, Юлию Свистиль и Ксению Пателееву, которые в итоге финишировали четвертыми.

В финале украинские шпажистки соревновались с итальянками. Подопечные Богдана Никишина уступили хозяйкам дорожки со счетом 39:45. Отметим, что в составе Италии выступала бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Альберта Сантуччо.

В итоге Влада Харькова, Елена Кривицкая и Дарья Варфоломеева взошли на второе место пьедестала Кубка Европы.

Украинские шпажистки / НОК Украины

. Кубок Европы по фехтованию продлится в итальянском городе Кальяри с 6 по 8 октября.